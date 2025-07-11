В Германии будут судить комика, который пошутил о покушении на Трампа

Немецкий комик Себастьян Хотц предстанет перед судом за высказывания о покушении на Дональда Трампа во время президентских выборов в США в июле 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Себастьян Хотц, известный в Германии под псевдонимом El Hotzo, попал под пристальное внимание в июле 2024 года после того, как в X начали широко распространяться скриншоты его постов.

В одном из них комик сравнил Трампа с последним автобусом, воспользовавшись игрой слов на немецком языке: leider knapp verpasst ("к сожалению, опоздал / промахнулся").

В другом посте на Х Хотц писал: "Я считаю абсолютно фантастическим, когда умирают фашисты".

Эти посты были впоследствии удалены, но из-за резонанса с комиком разорвала сотрудничество телерадиокомпания RBB, а телеканал ARD Kultur отменил литературное мероприятие с участием Хотца.

Берлинская прокуратура обвиняет Хотца в попустительстве и поощрении к совершению уголовных преступлений. Суд над ним начнется 23 июля в районном суде Тиргартен в Берлине.

Напомним, во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга пуля задела ему ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавший – 20-летний Томас Мэтью Крукс – был застрелен на месте агентами Секретной службы.

Покушение на Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям спецслужб, которые обеспечивали охрану политика. Тогдашняя глава Секретной службы Кимберли Читл оказалась под шквалом критики и в июле 2024 года ушла с поста, передав его временному руководителю.

С возвращением в Белый дом в январе 2025 года Трамп назначил главой Секретной службы агента Шона Керрана, который прикрыл его во время покушения.