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Дуда отреагировал на заявления скандального польского евродепутата об Аушвице

Новости — Суббота, 12 июля 2025, 10:02 — Ирина Кутелева

Президент Польши Анджей Дуда осудил высказывания ультраправого польского евродепутата Гжегожа Брауна, который заявил, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Об этом действующий польский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Дуда обнародовал фотографию с Эдвардом Мосбергом, который пережил Вторую мировую войну и пребывание в двух концентрационных лагерях.

Он подчеркнул, что Мосберг "пережил ад немецких лагерей, был свидетелем Холокоста, голосом тех, кого убили".

Своей жизнью Мосберг "напоминал, каким большим достоянием является память – и какой большой ответственностью является защита правды", отметил Дуда.

"Поэтому с глубочайшей болью, но и решимостью реагирую на любые слова, которые подрывают историческую правду о Холокосте и отрицают страдания миллионов жертв немецких лагерей смерти", – подчеркнул он.

Недавно Браун попал в очередной скандал, заявив, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд дел.

На прошлой неделе прокуратура объявила Брауну обвинения в семи преступлениях, в частности в тушении ханукальных свечей в Сейме.

Другие дела касаются событий апреля 2025 года, когда Браун пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице и сорвал флаг Украины в городе Белая Подлясская.

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Дуда Польша
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