Дуда отреагировал на заявления скандального польского евродепутата об Аушвице
Президент Польши Анджей Дуда осудил высказывания ультраправого польского евродепутата Гжегожа Брауна, который заявил, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.
Об этом действующий польский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".
Дуда обнародовал фотографию с Эдвардом Мосбергом, который пережил Вторую мировую войну и пребывание в двух концентрационных лагерях.
Он подчеркнул, что Мосберг "пережил ад немецких лагерей, был свидетелем Холокоста, голосом тех, кого убили".
Своей жизнью Мосберг "напоминал, каким большим достоянием является память – и какой большой ответственностью является защита правды", отметил Дуда.
Edward Mosberg, którego miałem zaszczyt nazywać Przyjacielem, przeżył piekło niemieckich obozów, był świadkiem Zagłady, głosem tych, których zamordowano.– Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 11, 2025
Całym swoim życiem przypominał, jak wielką wartością jest pamięć – i jak wielką odpowiedzialnością jest strzec prawdy.… pic.twitter.com/xIUadSXta1
"Поэтому с глубочайшей болью, но и решимостью реагирую на любые слова, которые подрывают историческую правду о Холокосте и отрицают страдания миллионов жертв немецких лагерей смерти", – подчеркнул он.
Недавно Браун попал в очередной скандал, заявив, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.
Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд дел.
На прошлой неделе прокуратура объявила Брауну обвинения в семи преступлениях, в частности в тушении ханукальных свечей в Сейме.
Другие дела касаются событий апреля 2025 года, когда Браун пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице и сорвал флаг Украины в городе Белая Подлясская.