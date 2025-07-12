Дуда отреагировал на заявления скандального польского евродепутата об Аушвице

Президент Польши Анджей Дуда осудил высказывания ультраправого польского евродепутата Гжегожа Брауна, который заявил, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Об этом действующий польский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Дуда обнародовал фотографию с Эдвардом Мосбергом, который пережил Вторую мировую войну и пребывание в двух концентрационных лагерях.

Он подчеркнул, что Мосберг "пережил ад немецких лагерей, был свидетелем Холокоста, голосом тех, кого убили".

Своей жизнью Мосберг "напоминал, каким большим достоянием является память – и какой большой ответственностью является защита правды", отметил Дуда.

Edward Mosberg, którego miałem zaszczyt nazywać Przyjacielem, przeżył piekło niemieckich obozów, był świadkiem Zagłady, głosem tych, których zamordowano.



Całym swoim życiem przypominał, jak wielką wartością jest pamięć – i jak wielką odpowiedzialnością jest strzec prawdy.… pic.twitter.com/xIUadSXta1 – Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 11, 2025

"Поэтому с глубочайшей болью, но и решимостью реагирую на любые слова, которые подрывают историческую правду о Холокосте и отрицают страдания миллионов жертв немецких лагерей смерти", – подчеркнул он.

Недавно Браун попал в очередной скандал, заявив, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд дел.

На прошлой неделе прокуратура объявила Брауну обвинения в семи преступлениях, в частности в тушении ханукальных свечей в Сейме.

Другие дела касаются событий апреля 2025 года, когда Браун пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице и сорвал флаг Украины в городе Белая Подлясская.