Обраний президент Польщі звернувся до Зеленського через ексгумації на Волині

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до українського президента Володимира Зеленського з проханням дозволити проведення повномасштабних ексгумацій на Волині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Навроцький виступав у Хелмі в день, коли його країна вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії.

У своїй промові новообраний польський президент звернувся до Зеленського та посла України в Польщі.

"Ще раз, пане посол, як обраний президент, я хотів би офіційно звернутися до вашої ексцеленції та президента Зеленського з проханням про можливість проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, а…родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому", – сказав він.

На думку Навроцького, це необхідно, щоб Польща і Україна "по-справжньому примирилися через правду".

Присутній на урочистостях посол України в Польщі Василь Боднар наголосив, що повністю згоден з тим, що майбутнє можна будувати лише на правді.

"Ми повинні відкрито говорити про цю історію. Звичайно, ми повинні називати злочин злочином. Ми повинні перепросити, але ми також повинні вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону", – сказав посол.

Боднар нагадав, що нещодавно було проведено ексгумацію в Позниках, наступні мають відбутися в Збійках Львівської області, а також очікуються дозволи на роботи в Угах, Хуті П'яницькій та інших населених пунктах, про що просить польська сторона.

Він підкреслив, що необхідний також діалог польських і українських експертів та істориків. Посол запевнив, що українська сторона відкрита до діалогу також у складних питаннях.

Як відомо, польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

В українському МЗС у відповідь на це заявили, що таке рішення Польщі суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

Нагадаємо, у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів Україна ввела так звані мораторії на проведення пошукових робіт та ексгумацій останків поляків, які були вбиті у 1943-45 роках бійцями УПА.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

У Варшаві навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.