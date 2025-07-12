Избранный президент Польши обратился к Зеленскому из-за эксгумаций на Волыни

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить проведение полномасштабных эксгумаций на Волыни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Навроцкий выступал в Хелме в день, когда его страна чтит память жертв Волынской трагедии.

В своей речи новоизбранный польский президент обратился к Зеленскому и послу Украины в Польше.

"Еще раз, господин посол, как избранный президент, я хотел бы официально обратиться к вашему превосходительству и президенту Зеленскому с просьбой о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а... семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад", – сказал он.

По мнению Навроцкого, это необходимо, чтобы Польша и Украина "по-настоящему примирились через правду".

Присутствовавший на торжествах посол Украины в Польше Василий Боднар подчеркнул, что полностью согласен с тем, что будущее можно строить только на правде.

"Мы должны открыто говорить об этой истории. Конечно, мы должны называть преступление преступлением. Мы должны попросить прощения, но мы также должны почтить память тех жертв, которые этого заслуживают, по обе стороны границы", – сказал посол.

Боднар напомнил, что недавно была проведена эксгумация в Позниках, следующие должны состояться в Збийках Львовской области, а также ожидаются разрешения на работы в Угах, Хуте Пяницкой и других населенных пунктах, о чем просит польская сторона.

Он подчеркнул, что необходим также диалог польских и украинских экспертов и историков. Посол заверил, что украинская сторона открыта к диалогу также в сложных вопросах.

Как известно, польский Сейм определил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

В украинском МИД в ответ на это заявили, что такое решение Польши противоречит духу добрососедских отношений между странами.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, убитых в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.