Президентка Єврокомісії прокоментувала анонсовані Трампом тарифи для ЄС

Президентка Єврокомісії Урслула фон дер Ляєн стримано відреагувала на заяву президента США про 30-відсоткові тарифи на імпорт з ЄС з 1 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву вона розмістила в X.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що озвучена Дональдом Трампом тарифна ставка для європейського імпорту буде "бити по підприємцях, споживачах і пацієнтах з обох боків Атлантичного океану".

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.



We will continue working towards an agreement by August 1.



At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.