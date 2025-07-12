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Президентка Єврокомісії прокоментувала анонсовані Трампом тарифи для ЄС

Новини — Субота, 12 липня 2025, 17:15 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урслула фон дер Ляєн стримано відреагувала на заяву президента США про 30-відсоткові тарифи на імпорт з ЄС з 1 серпня. 

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву вона розмістила в X.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що озвучена Дональдом Трампом тарифна ставка для європейського імпорту буде "бити по підприємцях, споживачах і пацієнтах з обох боків Атлантичного океану". 

"Ми продовжимо працювати над (торговою) угодою до 1 серпня. Водночас ми готові відстоювати інтереси ЄС за допомогою пропорційних контрзаходів", – написала президентка Єврокомісії. 

Прем’єр Нідерландів зазначив, що анонсований Трампом крок є неправильним шляхом та пообіцяв політичну підтримку керівництву ЄС. 

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.

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