Президентка Єврокомісії прокоментувала анонсовані Трампом тарифи для ЄС

Президентка Єврокомісії Урслула фон дер Ляєн стримано відреагувала на заяву президента США про 30-відсоткові тарифи на імпорт з ЄС з 1 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву вона розмістила в X.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що озвучена Дональдом Трампом тарифна ставка для європейського імпорту буде "бити по підприємцях, споживачах і пацієнтах з обох боків Атлантичного океану".

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.



We will continue working towards an agreement by August 1.



At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025

"Ми продовжимо працювати над (торговою) угодою до 1 серпня. Водночас ми готові відстоювати інтереси ЄС за допомогою пропорційних контрзаходів", – написала президентка Єврокомісії.

Прем’єр Нідерландів зазначив, що анонсований Трампом крок є неправильним шляхом та пообіцяв політичну підтримку керівництву ЄС.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.