Прем’єр Нідерландів відреагував на тарифи Трампа для ЄС: "це не той шлях"

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф відреагував критикою на оголошення президента США Дональда Трампа про 30-відсоткові тарифи на імпорт з ЄС з 1 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву він розмістив в X.

Прем’єр написав, що стривожений таким розвитком подій та пообіцяв політичну підтримку керівництву Євросоюзу у подальших діях для відстоювання спільних інтересів.

"Оголошення Штатів про 30% тарифи на товари, імпортовані з ЄС викликає стурбованість, це не шлях вперед. Єврокомісія може розраховувати на нашу повну підтримку", – відреагував Дік Схооф.

"Ми як ЄС маємо залишатися об’єднаними та рішучими і працювати зі США над таким результатом, що буде взаємно вихідним", – додав очільник уряду Нідерландів.

