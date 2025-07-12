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Прем’єр Нідерландів відреагував на тарифи Трампа для ЄС: "це не той шлях"

Новини — Субота, 12 липня 2025, 17:04 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф відреагував критикою на оголошення президента США Дональда Трампа про 30-відсоткові тарифи на імпорт з ЄС з 1 серпня. 

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву він розмістив в X.

Прем’єр написав, що стривожений таким розвитком подій та пообіцяв політичну підтримку керівництву Євросоюзу у подальших діях для відстоювання спільних інтересів.

"Оголошення Штатів про 30% тарифи на товари, імпортовані з ЄС викликає стурбованість, це не шлях вперед. Єврокомісія може розраховувати на нашу повну підтримку", – відреагував Дік Схооф. 

"Ми як ЄС маємо залишатися об’єднаними та рішучими і працювати зі США над таким результатом, що буде взаємно вихідним", – додав очільник уряду Нідерландів. 

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Торгові перемовини США з Канадою та Євросоюзом все ще інтенсивно тривають. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз "працює день і ніч", щоб досягти домовленості. 

ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що ЄС "готовий вжити контрзаходів" проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди.

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