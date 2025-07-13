У Німеччині впевнені: ЄС та США все ще можуть відтермінувати мита

Політичний речник німецької партії ХДС/ХСС Юрген Хардт заявив, що Європейський Союз і США можуть продовжити переговори і відкласти підвищення імпортних мит після того, як президент США Дональд Трамп посилив торговельну війну, погрожуючи підвищити мита на товари з ЄС.

Про це він сказав у коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

У неділю, 13 липня, політичний речник партії ХДС/ХСС заявив, що переговори між ЄС і США вступають у "вирішальну фазу".

"Я роблю ставку на те, що до 1 серпня буде досягнуто принаймні часткової угоди та подальшого відтермінування. Адже високі мита доведеться сплачувати американським громадянам і компаніям, що призведе до зростання цін та інфляції в США", – зазначив він.

Хардт вважає, що Європа має переконати Трампа в його "помилковому переконанні", що торговельний дефіцит США спричинений протекціоністськими заходами ЄС.

За його словами, США мають надлишок у сфері послуг завдяки домінуванню ІТ-сектору, що значною мірою допомогло компенсувати торговельний дефіцит.

"Американці настільки багатші за інші народи, що можуть дозволити собі змушувати решту світу працювати на них в економічному сенсі. Менший імпорт означає, що США доведеться працювати більше і важче, щоб зберегти своє процвітання. Чи є це палким бажанням американського народу, залишається під питанням", – додав він.

Нагадаємо, 12 липня Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урслула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС налаштований продовжувати перемовини із США про торговельну угоду, але готовий до контрзаходів, якщо досягти компромісу не вдасться.