Генсек НАТО відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до США на початку наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

У понеділок, 14 липня, Рютте відвідає Вашингтон із дводенним візитом.

Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також членами Конгресу.

Варто звернути увагу на те, що візит Рютте припадає на 14 липня – день, у який Трамп має оголосити "важливу заяву" щодо Росії.

Нагадаємо, під час саміту НАТО Рютте прокоментував висловлювання Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я.

Пояснюючи використання Трампом лайливих слів, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав: "А ще таткові іноді доводиться вживати ненормативну лексику".

Сам Трамп пізніше припустив, що слова генсека НАТО означають, що "він мене любить". "Татку, ти мій татку". Він сказав це дуже лагідно", – додав він.

А Рютте, своєю чергою, заявив, що його слова про "татка", які прозвучали в контексті розмови з президентом США, не стосувались самого Трампа.

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