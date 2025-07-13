Генсек НАТО посетит Трампа в Вашингтоне на следующей неделе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в США в начале следующей недели.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 14 июля, Рютте посетит Вашингтон с двухдневным визитом.

Ожидается, что во время своего визита он встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны США Пит Хэгсет, а также членами Конгресса.

Стоит обратить внимание на то, что визит Рютте приходится на 14 июля – день, в который Трамп должен объявить "важное заявление" по России.

Напомним, во время саммита НАТО Рютте прокомментировал высказывания Трампа о конфликте между Израилем и Ираном. Трамп сравнил страны с дерущимися детьми и заявил, что обе стороны нарушили перемирие.

Объясняя использование Трампом нецензурной лексики, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал: "А еще папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику".

Сам Трамп позже предположил, что слова генсека НАТО означают, что "он меня любит". "Папа, ты мой папа". Он сказал это очень ласково", – добавил он.

А Рютте, в свою очередь, заявил, что его слова о "папе", которые прозвучали в контексте разговора с президентом США, не касались самого Трампа.

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