В Австрії внаслідок стрілянини загинула людина, нападник вкоротив собі віку

В Австрії в неділю вранці, 13 липня, сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, серйозно поранена жінка, а нападник вкоротив собі віку.

Про це повідомляє AP з посиланням на місцеву поліцію, пише "Європейська правда".

Інцидент стався в місті Трайскірхен, розташованому за 32 кілометри на південь від Відня. За даними поліції, нападник після стрілянини втік на автомобілі, а згодом був знайдений мертвим – він наклав на себе руки.

Поранену жінку доправили до лікарні у столиці, її стан оцінюється як серйозний. За фактом події розпочато розслідування, яке веде Кримінальне управління федеральної землі Нижня Австрія.

Подробиці поки що не розголошуються.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед стріляниною між трьома учасниками події сталася сварка. Поліція поки не підтвердила цю інформацію.

Нагадаємо, 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії, сталася стрілянина.

Її скоїв колишній 21-річний учень закладу, який після того застрелився. На місці та внаслідок отриманих поранень загинули 11 людей, включно з нападником, більше десятка отримали поранення.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.