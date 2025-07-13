В Австрии в результате перестрелки погиб человек, нападавший покончил с собой

В Австрии в воскресенье утром, 13 июля, произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, серьезно ранена женщина, а нападавший покончил с собой.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в городе Трайскирхен, расположенном в 32 километрах к югу от Вены. По данным полиции, нападавший после стрельбы скрылся на автомобиле, а впоследствии был найден мертвым – он покончил с собой.

Раненую женщину доставили в больницу в столице, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту происшествия начато расследование, которое ведет Уголовное управление федеральной земли Нижняя Австрия.

Подробности пока не разглашаются.

Местные СМИ сообщают, что перед стрельбой между тремя участниками происшествия произошла ссора. Полиция пока не подтвердила эту информацию.

Напомним, 10 июня в учебном заведении на улице Драйершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии, произошла стрельба.

Ее совершил бывший 21-летний ученик заведения, который после этого застрелился. На месте и в результате полученных ранений погибли 11 человек, включая нападавшего, более десятка получили ранения.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявили, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.