В Венгрии спасают тысячелетнюю библиотеку аббатства от нашествия жуков-вредителей

В одном из старейших монастырей Европы – аббатстве Паннонгальма в Венгрии – началась масштабная операция по спасению десятков тысяч старинных книг, оказавшихся под угрозой из-за нашествия жуков-вредителей.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Из библиотеки аббатства извлекают более 100 тысяч книг для специальной дезинфекции после обнаружения жука-аптекаря, которого привлекают клеи на основе желатина и крахмала, использовавшиеся в переплетах и бумаге.

Эти насекомые прогрызают корешки и страницы, создавая опасность для уникальных исторических материалов.

Фото: AP

Аббатство Паннонгальма, основанное в 996 году, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и хранит более 400 тысяч томов, среди которых – Библии XIII века, средневековые кодексы и рукописи, напечатанные еще до появления печатного станка.

"Это серьезная инвазия насекомых, которая была обнаружена в нескольких частях библиотеки, поэтому вся коллекция классифицирована как зараженная и должна быть обработана одновременно. Мы никогда раньше не сталкивались с такой степенью заражения", – сказала Жофия Эдит Хайду, главный реставратор проекта.

Насекомых впервые заметили во время уборки, когда работники обратили внимание на необычную пыль и повреждения переплетов. Хотя самые ценные книги хранятся в отдельном фонде и не пострадали, руководство библиотеки считает, что даже частичные потери представляют угрозу для культурного наследия.

Чтобы уничтожить жуков, книги упаковывают в герметичные мешки и обрабатывают азотом в течение шести недель. После этого каждый том будет индивидуально проверен, очищен и возвращен на полки. Поврежденные экземпляры передадут на реставрацию.

Фото: AP

Вероятной причиной размножения жуков в библиотеке могут быть изменения климата. Более высокая температура в регионе способствует более быстрому развитию насекомых, что создает новые вызовы для сохранения архивов.

Руководство аббатства надеется завершить обработку и возобновить работу библиотеки в начале следующего года.

Обратим внимание: Западная Европа пережила самый теплый июнь за всю историю наблюдений, причем большая часть региона подверглась "очень сильному тепловому стрессу".

В частности, в Париже на фоне аномальной жары на прошлой неделе умерла 10-летняя девочка из США, которой стало плохо, когда она с родителями стояла в очереди в музей.

7 июля власти Греции ввели обязательные перерывы в работе в тех частях страны, где температура, по прогнозам, превысит 40 градусов по Цельсию.

Также по данным быстрого научного анализа, опубликованного в среду, 9 июля, в результате сильной жары в 12 европейских городах погибло около 2300 человек.