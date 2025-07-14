Спецпосланець Трампа приїхав до Києва

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог у понеділок, 14 липня, прибув з візитом до Києва.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Європейська правда".

Серед тем, які українська сторона хоче порушити на під час візиту Келлога, Єрмак відзначив оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист цивільних, посилення співпраці між Україною та США.

"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу – це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", – написав він.

Келлог анонсував візит до України під час Конференції з питань відновлення України, що проходила в Римі. За його словами, візит триватиме тиждень.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжить працювати з американською стороною на військовому рівні, зокрема з Келлогом.