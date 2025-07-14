Спецпосланник Трампа прибыл в Киев

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в понедельник, 14 июля, прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Среди тем, которые украинская сторона хочет поднять во время визита Келлога, Ермак отметил оборону, укрепление безопасности, оружие, санкции, защиту гражданских лиц, усиление сотрудничества между Украиной и США.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу – это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход", – написал он.

Келлог анонсировал визит в Украину во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Риме. По его словам, визит продлится неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина продолжит работать с американской стороной на военном уровне, в частности с Келлогом.