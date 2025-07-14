В Германии из продуктового магазина изъяли наркотики на 20 млн евро

Полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

В немецкой земле Саксония-Анхальт полиция наведалась в овощной магазин после получения информации, что туда в одной из партий продукции могли попасть наркотики.

Во время проверки нашли 20 подозрительных пакетов – около 300 кг фенетиллина в форме миллионов таблеток. Стоимость наркотика на черном рынке составляет более 20 млн евро.

В полиции и прокуратуре отметили, что это, вероятно, одна из рекордных разово изъятых партий этого вещества в Германии.

Подозреваемыми в уголовном производстве стали лица, которые в настоящее время находятся за пределами Германии.

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