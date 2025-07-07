У Швеції засудили фігурантів найбільшої в країні конфіскації кокаїну

Суд шведського міста Седертерн у понеділок оголосив вирок у справі про конфіскацію найбільшої партії кокаїну в історії Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

У справі про конфіскацію 1,3 тонни наркотиків у квітні 2024 року були засуджені всього 11 фігурантів за статтею про особливо тяжкий злочин, пов'язаний з наркотиками.

Вісьмом присудили увʼязнення на строк від п'яти років і чотирьох місяців до одного року і шести місяців. Ще двоє на момент скоєння злочину були неповнолітні й були відправлені до закритого виправного закладу.

Одинадцятому засудженому, 25-річному чоловіку, також інкримінували замах на вбивство, тож його засудили до найсуворішого покарання – 16 років і 10 місяців позбавлення волі.

Ще шістьох фігурантів розслідування виправдали за участь у злочині, пов'язаному з наркотиками, але одного з них засудили до умовного покарання та штрафу за відмивання грошей.

Ватажок угруповання, яке організувало контрабанду кокаїну до Швеції, переховувався в Туреччині, але був затриманий там минулого тижня за іншими звинуваченнями.

Нагадаємо, ідеться про одну з найбільших в історії Швеції операцій з вилучення кокаїну, яка відбулась у квітні 2024 року: тоді було конфісковано близько 1,4 тонни наркотику в порту поблизу Стокгольма.

У травні партію у 250 кілограмів кокаїну випадково виявили та вилучили під час поліцейської операції у шведському місті Мальме.