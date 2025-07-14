ЗМІ: в ЄС наближаються до угоди про зниження "стелі" ціни на російську нафту

Посли ЄС близькі до узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме зниження "стелі" ціни на російську нафту.

Про це Reuters повідомили чотири джерела в ЄС після недільного засідання, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, всі елементи пакета були узгоджені, хоча одна країна-член ЄС, як і раніше, має технічні застереження щодо "стелі" цін.

Джерела очікують досягнення повної згоди в понеділок, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, на якій можуть офіційно затвердити пакет заходів.

Співрозмовники додали, що в ЄС також погодилися на динамічний механізм ціноутворення для обмеження цін на російську нафту. Європейська комісія запропонувала плаваючу межу цін на російську нафту на рівні 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту за попередні три місяці.

Одне з джерел повідомило, що початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи із середньої ціни російської нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Далі ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців.

Словаччина, яка заблокувала запропонований пакет, все ще чекає від Європейської комісії запевнень щодо своїх побоювань стосовно планів поступового припинення поставок російського газу, але погодилася на нові заходи, додали джерела.