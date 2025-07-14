СМИ: в ЕС приближаются к соглашению о снижении "потолка" цены на российскую нефть

Послы ЕС близки к согласованию 18-го пакета санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину, который будет включать снижение "потолка" цены на российскую нефть.

Об этом Reuters сообщили четыре источника в ЕС после воскресного заседания, информирует "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, все элементы пакета были согласованы, хотя одна страна-член ЕС по-прежнему имеет технические оговорки относительно "потолка" цен.

Источники ожидают достижения полного согласия в понедельник, накануне встречи министров иностранных дел в Брюсселе, на которой могут официально утвердить пакет мер.

Собеседники добавили, что в ЕС также согласились на динамический механизм ценообразования для ограничения цен на российскую нефть. Европейская комиссия предложила плавающий предел цен на российскую нефть на уровне 15% ниже средней рыночной цены на нефть за предыдущие три месяца.

Один из источников сообщил, что начальная цена составит около 47 долларов за баррель, исходя из средней цены российской нефти за последние 22 недели минус 15%. Далее цена будет пересматриваться на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев.

Словакия, которая заблокировала предложенный пакет, все еще ждет от Европейской комиссии заверений по поводу своих опасений относительно планов постепенного прекращения поставок российского газа, но согласилась на новые меры, добавили источники.