Немецкий речной порт на Эльбе вынужденно остановил работу из-за засухи

Речной порт на Эльбе в немецком городе Демиц вынужденно остановил работу из-за слишком низкого уровня воды.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Засушливая и жаркая погода в Германии существенно повлияла на судоходство на реке Эльба, в частности в районе города Демиц.

Гавань порта пришлось закрыть из-за слишком низкого уровня воды – имеющейся глубины недостаточно для движения ни грузов, ни экскурсионных судов, пройти могут только совсем легкие лодки.

Утром в понедельник, по данным Минприроды Германии, уровень воды составлял всего 18 см. Федеральная администрация водных путей и судоходства заявила о "нулевом уровне" (что означает уровень ниже исторических минимумов, но не полное отсутствие воды).

В администрации порта ожидают, что в ближайшее время ситуация останется неизменной. Хотя под конец недели возможно незначительное повышение уровня воды, этого все равно будет недостаточно для восстановления судоходства.

Напомним, в июне на шведском острове Готланд ввели меры экономии воды из-за падения уровня грунтовых вод после засушливой весны.

В 2024 году снижение уровня воды в Дунае на территории Сербии и Венгрии открыло для общественности остатки военных кораблей, затопленных во время Второй мировой.