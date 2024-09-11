Низький рівень Дунаю відкрив затонулі кораблі Другої світової в Сербії і Угорщині

У Сербії та Угорщині зниження рівня води в Дунаї відкрило для загалу уламки військових кораблів, затоплених під час Другої світової.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Уламки нацистських кораблів з'явилися поблизу сербського річкового порту Прахово після посухи в липні та серпні, яка призвела до падіння рівня води в річці.

The wrecks of explosives-laden Nazi ships sunk in the River Danube during World War Two have emerged near Serbia's river port town of Prahovo, after a drought in July and August that saw the river's water level drop https://t.co/ChbmfhvvR3 pic.twitter.com/2dbUUkH6hZ Реклама: September 10, 2024

Чотири судна також були виявлені в угорському національному парку Дунай-Драва поблизу міста Мохач, де у вівторок рівень води в Дунаї становив лише 1,5 метра, що стало наслідком сильної спеки і тривалої посухи в липні та серпні.

Судна, виявлені в Прахово, були одними з сотень, потоплених нацистами в 1944 році, коли вони відступали перед наступаючими радянськими військами, знищуючи кораблі. Уламки можуть перешкоджати річковому руху під час низького рівня води.

Деякі з кораблів, розкидані по руслу річки, все ще мають башти, командні містки, зламані щогли та покручені корпуси, в той час як інші здебільшого лежать під піщаними мілинами.

У вівторок рівень Дунаю в Будапешті становив 1,17 метра порівняно з рекордно низьким показником у 0,4 метра, зареєстрованим у жовтні 2018 року. Під час паводків Дунай піднімається значно вище 6 метрів.

"Східна Європа переживає критичні умови посухи, які впливають на посіви та рослинність", – йдеться на сайті європейської кліматичної служби Copernicus в останньому звіті про посуху, опублікованому на початку цього місяця.

У понеділок розпочалися довгоочікувані дощі, які, як очікується, до вихідних піднімуть рівень Дунаю приблизно до трьох метрів у Мохачі, і річка, ймовірно, знову затопить затонулі кораблі.

Рівень найдовшої річки Польщі, Вісли, впав до рекордно низького рівня, в результаті чого у Варшаві оголилися піщані мілини, а вода стала настільки мілкою, що на відео зняли лося, який переходив через річку на одній з ділянок у сільській місцевості.

Останніми роками екстремальне обміління спостерігалося і на інших річках Європи, зокрема Рейні.