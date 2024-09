Низький рівень Дунаю відкрив затонулі кораблі Другої світової в Сербії і Угорщині

У Сербії та Угорщині зниження рівня води в Дунаї відкрило для загалу уламки військових кораблів, затоплених під час Другої світової.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Уламки нацистських кораблів з'явилися поблизу сербського річкового порту Прахово після посухи в липні та серпні, яка призвела до падіння рівня води в річці.

