У Швеції засудили 16-річного хлопця, що втягував однолітків у тяжкий кримінал

У Швеції засудили до двох років позбавлення волі 16-річного підлітка з Мальме, який вербував однолітків для замовних вбивств на території Швеції і сусідньої Данії.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Окружний суд комуни Сульна, що у передмісті Стокгольма, оголосив обвинувальний вирок 16-річному підлітку за вербування однолітків для тяжких злочинів. Він проведе два роки у закритому ювенальному закладі.

Інциденти, до яких його вважають причетним, сталися у Копенгагені, Мальме і передмісті Стокгольма Кіста протягом літа 2024 року. Сам він на той час перебував в Іспанії і займався вербуванням дистанційно.

Хлопця затримали разом з батьком і мачухою в іспанському Аліканте минулого року, після того, як на них вийшло спільне розслідування данських і шведських правоохоронців спільно з Європолом.

Підлітку висунули звинувачення у шантажі та сприянні в організації замаху на вбивство, а також двох замахах на вбивство. Підставами для звинувачень стали численні цифрові сліди у його месенджерах, де відбувалися листування.

Суд не погодився, що роль хлопця дозволяє вважати його співучасником замахів на вбивство, але погодився з першими звинуваченнями. Сам він не визнає провини.

Батькові і мачусі висунули звинувачення у правопорушеннях, пов’язаних з наркотиками.

У червні 17-річного хлопця зі Швеції засудили у Данії до восьми років позбавлення волі за замах на вбивство у ювелірному магазині, на яке він погодився за винагороду.

Невдовзі після того у Данії затримали ще одного підлітка зі Швеції за підозрою у підготовці замовного вбивства разом з групою осіб.