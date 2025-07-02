У Данії затримали 15-річного хлопця зі Швеції за підозрою у підготовці вбивства

У Данії затримали підлітка зі Швеції за підозрою у підготовці замовного вбивства разом з групою осіб.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У вівторок у Данії затримали трьох осіб за підозрою у підготовці вбивства. Одним із групи виявився 15-річний підліток зі Швеції. Його затримали у квартирі в передмісті Копенгагена, де знайшли також заряджений пістолет.

Слідство припускає, що підлітку замовили вбивство на території країни.

Інші двоє затриманих – 27-річний резидент Данії з громадянством Сирії та 28-річний данець. Обох також затримали у Копенгагені та звинувачують у підготовці вбивства.

Випадок схожий на черговий прояв дедалі масштабнішої проблеми вербування шведських підлітків кримінальними угрупованнями для різних "завдань" на території Данії.

У червні 17-річного хлопця зі Швеції засудили у Данії до восьми років позбавлення волі за замах на вбивство у ювелірному магазині, на яке він погодився за винагороду.

У Німеччині підлітка звинувачують у підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт у 2024 році.