У Данії 17-річного підлітка зі Швеції засудили до 8 років в’язниці за замовне вбивство

17-річного хлопця зі Швеції засудили у Данії до восьми років позбавлення волі за замах на вбивство у ювелірному магазині, на яке він погодився за винагороду.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Окружний суд Фредеріксберга визнав 17-річного юнака з Мальме винним у замаху на вбивство, що стався у ювелірному магазині 5 серпня минулого року. Як з’ясувало слідство, злочину передувало листування у чаті, де за таке "замовлення" запропонували винагороду.

Юнак цілеспрямовано вирушив у Данію з двома одиницями вогнепальної зброї. Він шість разів вистрелив у спину замовленій жертві, але постраждалий після того вижив. Стрілянина відбулася у вечірній час в людному місці, що врахували як обтяжувальну обставину, оскільки могли постраждати випадкові люди.

Прокурори просили для нападника 10,5 років позбавлення волі, проте суд ухвалив рішення про 8 років ув’язнення. Крім того, юнак повинен буде сплатити компенсацію постраждалому у розмірі 53 тисячі шведських крон (понад 4800 євро) та буде депортований з території Данії.

Випадок став одним з прикладів дедалі масштабнішої проблеми вербування шведських підлітків кримінальними угрупованнями для різних "завдань" на території Данії.

Восени 2024 року почався суд над хлопцем і дівчиною підліткового віку зі Швеції, яких викрили у підготовці до виконання вбивства у Копенгагені на замовлення злочинного угруповання.

Особи, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені, також виявилися хлопцями зі Швеції.