В Швеции осудили 16-летнего парня, который втягивал сверстников в тяжкий криминал

В Швеции приговорили к двум годам лишения свободы 16-летнего подростка из Мальме, который вербовал сверстников для заказных убийств на территории Швеции и соседней Дании.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Окружной суд коммуны Сульна, что в пригороде Стокгольма, объявил обвинительный приговор 16-летнему подростку за вербовку сверстников для тяжких преступлений. Он проведет два года в закрытом ювенальном заведении.

Инциденты, к которым его считают причастным, произошли в Копенгагене, Мальме и пригороде Стокгольма Киста в течение лета 2024 года. Сам он в то время находился в Испании и занимался вербовкой дистанционно.

Парня задержали вместе с отцом и мачехой в испанском Аликанте в прошлом году, после того, как на них вышло совместное расследование датских и шведских правоохранителей совместно с Европолом.

Подростку предъявили обвинения в шантаже и содействии в организации покушения на убийство, а также двух покушениях на убийство. Основаниями для обвинений стали многочисленные цифровые следы в его мессенджерах, где происходили переписки.

Суд не согласился, что роль парня позволяет считать его соучастником покушений на убийство, но согласился с первыми обвинениями. Сам он не признает вины.

Отцу и мачехе предъявили обвинения в правонарушениях, связанных с наркотиками.

В июне 17-летнего парня из Швеции приговорили в Дании к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство в ювелирном магазине, на которое он согласился за вознаграждение.

Вскоре после того в Дании задержали еще одного подростка из Швеции по подозрению в подготовке заказного убийства вместе с группой лиц.