У Швеції не виключають торгової війни між ЄС і США

Міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Дуса заявив, що рішення президента США Дональда Трампа про запровадження 30-відсоткових тарифів є невдалим, неприйнятним і несподіваним, а також додав, що воно може вилитись у торгову війну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву шведського міністра наводить SVT.

Дуса зазначив, що від рішення Трампа щодо запровадження тарифів не виграє ніхто.

"США зараз загострили ситуацію на кількох фронтах, і ми не можемо виключати, що вони (США. – Ред.) втягнуть нас у торгову війну", – заявив він.

За словами міністра, в ЄС намагались досягти компромісу із США, який би "влаштував усіх".

"Але Білий дім все одно обрав цей шлях, і я вважаю це прикрим", – резюмував Дуса.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.