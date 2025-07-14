В Швеции не исключают торговой войны между ЕС и США

Министр международного развития Швеции Бенджамин Дуса заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении 30-процентных тарифов является неудачным, неприемлемым и неожиданным, а также добавил, что оно может вылиться в торговую войну.

Как сообщает "Европейская правда", заявление шведского министра приводит SVT.

Дуса отметил, что от решения Трампа о введении тарифов не выиграет никто.

"США сейчас обострили ситуацию на нескольких фронтах, и мы не можем исключать, что они (США. – Ред.) втянут нас в торговую войну", – заявил он.

По словам министра, в ЕС пытались достичь компромисса с США, который бы "устроил всех".

"Но Белый дом все равно выбрал этот путь, и я считаю это досадным", – резюмировал Дуса.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.