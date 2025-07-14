Президент Румунії прокоментував заборону на в’їзд меру Кишинева

Президент Румунії Нікушор Дан, коментуючи заборону на в’їзд меру Кишинева Іону Чебану, заявив, що йдеться про питання національної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Дан сказав в ході спілкування із журналістами, його цитує Hotnews.

Як зазначив румунський президент, влада має певні механізми, "за допомогою яких держава Румунія реагує, коли бачить загрозу своїй безпеці".

"Один із таких механізмів був застосований у випадку пана Чебана. Це було питання національної безпеки щодо його особи", – додав він.

Нагадаємо, 9 липня румунське МЗС повідомило про заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Це сталось за кілька місяців до того, як у Молдові 28 вересня мають відбутись парламентські вибори. На них Чебан очолює блок "Альтернатива" разом із опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло.

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