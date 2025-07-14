Президент Румынии прокомментировал запрет на въезд мэру Кишинева

Президент Румынии Никушор Дан, комментируя запрет на въезд мэру Кишинева Иону Чебану, заявил, что речь идет о вопросах национальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дан сказал в ходе общения с журналистами, его цитирует Hotnews.

Как отметил румынский президент, власть имеет определенные механизмы, "с помощью которых государство Румыния реагирует, когда видит угрозу своей безопасности".

"Один из таких механизмов был применен в случае господина Чебана. Это был вопрос национальной безопасности в отношении его личности", – добавил он.

Напомним, 9 июля румынский МИД сообщил о запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "по соображениям национальной безопасности".

Это произошло за несколько месяцев до того, как в Молдове 28 сентября должны состояться парламентские выборы. На них Чебан возглавляет блок "Альтернатива" вместе с оппонентом Майи Санду на выборах президента Молдовы Александром Стояногло.

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