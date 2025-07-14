Вівчарка литовських прикордонників допомогла затримати мігрантів, які прорвалися до Латвії

Службовий собака литовських прикордонників, які допомагають своїм колегам у Латвії протидіяти нелегальній міграції, допоміг у затриманні чотирьох нелегалів, які прорвались з Білорусі.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Службу охорони державного кордону Литви, пише "Європейська правда".

Бельгійська вівчарка Ота вистежила чотирьох нелегальних мігрантів, які перелізли через фізичний бар'єр за допомогою драбини.

Ота вела свою господиню, кінолога, слідами іноземців протягом п'яти кілометрів через болота, зарості, струмок та інші ділянки.

Після погоні протягом близько п'яти кілометрів, Ота наздогнала нелегальних мігрантів, які йшли лісом. Двоє з них, побачивши собаку, що наближалася, і переслідувачів, зупинилися, а ще двоє спробували втекти.

Кінолог попередила останніх здалеку, що в разі невиконання вимог буде використана службова собака. Це подіяло на мігрантів – вони злякалися і зупинилися.

Затриманих – трьох чоловіків і жінку з Гамбії – конвоювали з лісу близько кілометра до найближчого місця, куди могли під'їхати автомобілі співробітників прикордонної служби. Затриманих передали їм.

Це друга успішна операція із затримання нелегалів, проведена литовськими кінологами та їхніми службовими собаками в Латвії за останній тиждень.

З минулого понеділка вісім литовських прикордонників допомагають забезпечувати безпеку кордону з Білоруссю в Латвії.

Останнім часом Латвія відчуває значний тиск у плані організованої Білоруссю нелегальної міграції.

Державна прикордонна охорона Латвії скаржиться на нестачу кадрів на тлі сплеску нелегальної міграції.