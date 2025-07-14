Овчарка литовских пограничников помогла задержать мигрантов, прорвавшихся в Латвию

Служебная собака литовских пограничников, которые помогают своим коллегам в Латвии противодействовать нелегальной миграции, помогла в задержании четырех нелегалов, прорвавшихся из Беларуси.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы, пишет "Европейская правда".

Бельгийская овчарка Ота выследила четырех нелегальных мигрантов, которые перелезли через физический барьер с помощью лестницы.

Ота вела свою хозяйку, кинолога, по следам иностранцев в течение пяти километров через болота, заросли, ручей и другие участки.

После погони в течение около пяти километров, Ота догнала нелегальных мигрантов, которые шли по лесу. Двое из них, увидев приближающуюся собаку и преследователей, остановились, а еще двое попытались убежать.

Кинолог предупредила последних издалека, что в случае невыполнения требований будет использована служебная собака. Это подействовало на мигрантов – они испугались и остановились.

Задержанных – троих мужчин и женщину из Гамбии – конвоировали из леса около километра до ближайшего места, куда могли подъехать автомобили сотрудников пограничной службы. Задержанных передали им.

Это вторая успешная операция по задержанию нелегалов, проведенная литовскими кинологами и их служебными собаками в Латвии за последнюю неделю.

С прошлого понедельника восемь литовских пограничников помогают обеспечивать безопасность границы с Беларусью в Латвии.

В последнее время Латвия испытывает значительное давление в плане организованной Беларусью нелегальной миграции.

Государственная пограничная охрана Латвии жалуется на нехватку кадров на фоне всплеска нелегальной миграции.