У Фіцо нахамили прем'єру Чехії після прохання припинити блокаду санкцій проти РФ

У керівництві партії прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо заявили, що не збираються брати до уваги прохання чеського прем’єра Петра Фіали не блокувати схвалення Євросоюзом 18-го пакета санкцій проти Росії.

Як повідомляє IDNES, пише "Європейська правда", заяву опублікував віцеголова керівної партії Smér-SD Річард Такач.

У своєму дописі у Facebook Такач, який також є міністром сільського господарства, опублікував лаконічну заяву у відповідь на заклик прем’єра Чехії Петра Фіали до Роберта Фіцо підтримати 18-й пакет санкцій проти РФ, який той блокує, висуваючи вимоги щодо європейського плану повної відмови від газу з Росії.

"Словаччина не буде "автоматом для голосування" для Брюсселя просто тому, що цього хоче чеський прем’єр. Для мене і всього уряду захист наших національних інтересів стоїть вище за політичні листи з Праги", – написав посадовець.

Минулого тижня Фіцо заявив, що націлений до вівторка, 15 липня, досягти угоди з Єврокомісією щодо гарантій, що Словаччина не постраждає від повної відмови від російського газу – і це, відповідно, розблокує ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Втім, з’явилась інформація, що тепер новий санкційний пакет блокує не лише Словаччина, а й Мальта.