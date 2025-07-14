У Литві закликали не "загострювати конфлікт" під час торговельних переговорів із США

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Брюссель повинен уникати ескалації конфлікту під час торговельних переговорів з Вашингтоном.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що на думку Литви, мита є невигідними для всіх.

"Ми маємо шукати хороше рішення у наших торговельних відносинах, оскільки Європейський Союз завжди виступав за справедливу торгівлю, торгівлю, що базується на міжнародних нормах і поважає їх", – сказав він.

Глава литовської дипломатії впевнений: Європейський Союз повинен уникати ескалації у відносинах зі Сполученими Штатами, оскільки перед ЄС та США стоїть багато завдань, які потрібно "вирішити разом".

"Це геоекономічні виклики, це глобальні виклики, а також питання, які ми маємо вирішити разом зі Сполученими Штатами, наприклад, проблема фентанілу. Тому ми шукаємо конструктивний шлях вперед", – додав він.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.