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В Литве призвали не "обострять конфликт" во время торговых переговоров с США

Новости — Понедельник, 14 июля 2025, 15:20 — Уляна Кричковская

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Брюссель должен избегать эскалации конфликта во время торговых переговоров с Вашингтоном.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что по мнению Литвы, пошлины являются невыгодными для всех.

"Мы должны искать хорошее решение в наших торговых отношениях, поскольку Европейский Союз всегда выступал за справедливую торговлю, торговлю, основанную на международных нормах и уважает их", – сказал он.

Глава литовской дипломатии уверен: Европейский Союз должен избегать эскалации в отношениях с Соединенными Штатами, поскольку перед ЕС и США стоит много задач, которые нужно "решить вместе".

"Это геоэкономические вызовы, это глобальные вызовы, а также вопросы, которые мы должны решить вместе с Соединенными Штатами, например, проблема фентанила. Поэтому мы ищем конструктивный путь вперед", – добавил он.

Напомним, 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать пошлины в размере 30%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этого заявила, что ЕС подготовил контрмеры, но не будет их применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.

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Литва Торговля США
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