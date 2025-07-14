У Нідерландах зафіксували найбільшу за десятиліття кількість потопельників

У Нідерландах за 2024 рік від утоплення загинули більше людей, ніж в середньому у попереднє десятиліття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє De Volkskrant.

За попередніми даними Центрального бюро статистики (CBS) Нідерландів, кількість потопельників у 2024 році становила 107. Це більше за середній показник останніх десяти років – понад 89 випадків на рік.

Найбільш вразливою до утоплення категорією в Нідерландах є люди віком понад 60 років: у 2024 році серед потопельників таких – понад половина, свідчать дані CBS.

Статистика не враховує випадків утоплення внаслідок самогубства, вбивства та дорожньо-транспортних пригод.

Крім того, у період з 2014 по 2023 рік у Нідерландах щорічно в середньому від утоплення гинули 27 туристів та трудових мігрантів, тоді як дані за 2024 рік ще не відомі.

Як вважає Національна рада з безпеки плавання Нідерландів (NRZ), причиною зростання кількості потопельників є зменшення кількості шкіл, які навчають плаванню: у 1985 році відповідні уроки перестали бути обовʼязковими.

Нагадаємо, французька служба охорони здоров'я минулого тижня повідомила, що з 1 червня по 2 липня цього року від утоплення загинуло понад 100 людей, причиною називають спеку.

Тим часом дослідження Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини визначило, що внаслідок сильної спеки в 12 європейських містах померло близько 2300 людей.