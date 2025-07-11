У Франції зросла кількість потопельників внаслідок аномальної спеки

Французька служба охорони здоров'я повідомила в п'ятницю, 11 липня, що з 1 червня по 2 липня цього року від утоплення загинуло понад 100 людей, причиною називають спеку.

Про це із посиланням на заяву пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначила Французька служба охорони здоров'я, кількість загиблих внаслідок утоплення через аномальну спеку склала на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними французького відомства Sante Publique, з 1 червня по 2 липня у Франції сталося 429 випадків утоплення, що на 95% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Це зростання відбулося на тлі високих температур у другій половині червня 2025 року, що призвело до збільшення кількості людей, які вирушили до місць купання, щоб охолодитися", – заявили там.

Зазначимо, у Парижі на тлі аномальної спеки померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею.

7 липня влада Греції впровадила обов'язкові перерви в роботі в тих частинах країни, де температура, за прогнозами, перевищить 40 градусів за Цельсієм.

А на грецькому острові Крит та у Туреччині спалахнули лісові пожежі. З пожежами борються також на півдні Франції та у Каталонії.

9 липня дослідження Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини визначило, що внаслідок сильної спеки в 12 європейських містах померло близько 2300 людей.