В Нидерландах зафиксировали наибольшее за десятилетие количество утопленников

В Нидерландах за 2024 год от утопления погибли больше людей, чем в среднем в предыдущее десятилетие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает De Volkskrant.

По предварительным данным Центрального бюро статистики (CBS) Нидерландов, количество утопленников в 2024 году составило 107. Это больше среднего показателя последних десяти лет – более 89 случаев в год.

Наиболее уязвимой к утоплению категорией в Нидерландах являются люди старше 60 лет: в 2024 году среди утопленников таких – более половины, свидетельствуют данные CBS.

Статистика не учитывает случаев утопления в результате самоубийства, убийства и дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в период с 2014 по 2023 год в Нидерландах ежегодно в среднем от утопления погибали 27 туристов и трудовых мигрантов, тогда как данные за 2024 год еще не известны.

Как считает Национальный совет по безопасности плавания Нидерландов (NRZ), причиной роста количества утопленников является уменьшение количества школ, которые обучают плаванию: в 1985 году соответствующие уроки перестали быть обязательными.

Напомним, французская служба здравоохранения на прошлой неделе сообщила, что с 1 июня по 2 июля этого года от утопления погибло более 100 человек, причиной называют жару.

Между тем исследование Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины определило, что в результате сильной жары в 12 европейских городах умерло около 2300 человек.