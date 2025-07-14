Німецька "подруга Путіна" відхрестилась від підтримки проросійської пропагандистки

Ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) прибрав із соцмереж допис, у якому висловив підтримку проросійській пропагандистці Аліні Ліпп після її потрапляння під санкції ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Spiegel.

Допис на підтримку Ліпп, а також ще двох проросійських блогерів німецького походження зʼявився вранці в суботу в усіх соцмережах АСВ. Партія стверджувала, що санкції проти пропагандистів – це покарання "критичної журналістики" з боку ЄС.

"Тоталітарний режим правди замість свободи преси?" – ішлось у тексті на зображенні, яке супроводжувало пост Альянсу Сари Вагенкнехт.

Скриншот Spiegel

Пости викликали неоднозначні реакції серед прихильників АСВ, і через дві доби їх зрештою прибрали.

Речниця партії в коментарі Spiegel заявила, що там "засуджують поширення фейкових новин" і допускають, що під час створення допису сталась "помилка", але все одно виступають за "захист вільної дискусії".

30-річна Аліна Ліпп, родом з Гамбурга, з 2021 року мешкає в Донецьку і через свій Telegram поширює проросійську пропаганду: наприклад називає звірства в Бучі "інсценуванням київського режиму".

З кінця травня проти Ліпп були запроваджені санкції Європейського Союзу у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії.

Сару Вагенкнехт називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Зокрема, вона пропонувала свій "мирний план" для України, який полягав у тому, що Захід припинив би поставки зброї Києву, якби глава РФ "погодився на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".