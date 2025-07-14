Хорватський президент Зоран Міланович у понеділок висловив обурення тим, що в Європейському Союзі Україна має нібито інше ставлення, ніж інші країни – кандидати на членство.

Його слова на пресконференції у Загребі цитує Jutarnji list, повідомляє "Європейська правда".

Міланович розкритикував твердження про те, що Україна є найближчою до членства в ЄС, назвавши їх "нахабною образою" для таких країн-кандидатів, як Чорногорія та Північна Македонія.

"Мені здається все більш імовірним, що цей цинізм і нахабство певних європейських структур неможливо зупинити. Ці люди, здається, одержимі Україною, ніби це їхній спосіб залишитися при владі", – сказав хорватський президент.

Він назвав Україну "країною, яка перебуває у стані війни, не має чітко визнаної території і не здатна себе фінансувати".

Міланович пізніше зазначив, що Україна "вступить до ЄС незалежно від того, що про це думають я або (прем'єр-міністр Хорватії Андрей. – Ред.) Пленкович", додавши, що вона була "розчленована росіянами, а потім нами (Європою)".

Зоран Міланович є провідним європейським президентом – симпатиком Путіна. Його погляди детально проаналізовано у статті "Проти України та НАТО".

Минулого року Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки, на його думку, вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".