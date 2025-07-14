Хорватский президент Зоран Миланович в понедельник выразил возмущение тем, что в Европейском Союзе к Украине якобы другое отношение, чем к другим странам – кандидатам на членство.

Его слова на пресс-конференции в Загребе цитирует Jutarnji list, сообщает "Европейская правда".

Миланович раскритиковал утверждение о том, что Украина является ближайшей к членству в ЕС, назвав их "наглым оскорблением" для таких стран-кандидатов, как Черногория и Северная Македония.

"Мне кажется все более вероятным, что этот цинизм и наглость определенных европейских структур невозможно остановить. Эти люди, кажется, одержимы Украиной, будто это их способ остаться у власти", – сказал хорватский президент.

Он назвал Украину "страной, которая находится в состоянии войны, не имеет четко признанной территории и не способна себя финансировать".

Миланович позже отметил, что Украина "вступит в ЕС независимо от того, что об этом думают я или (премьер-министр Хорватии Андрей. – Ред.) Пленкович", добавив, что она была "расчленена русскими, а затем нами (Европой)".

Зоран Миланович является ведущим европейским президентом – сторонником Путина. Его взгляды подробно проанализированы в статье "Против Украины и НАТО".

В прошлом году Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку, по его мнению, она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".