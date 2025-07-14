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Каллас про 50 днів Трампа для Росії: "Дуже довгий термін"

Новини — Понеділок, 14 липня 2025, 20:05 — Уляна Кричковська

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що 50-денний ультиматум американського президента Дональда Трампа Росії – "дуже довгий термін".

Про це вона сказала у коментарі журналістам, передає The Telegraph, пише "Європейська правда". 

У понеділок, 14 липня, після того, як американський президент пообіцяв санкції проти Росії, якщо угоди не буде "за 50 днів", Каллас назвала цей термін "дуже довгим".

"50 днів – це дуже довгий термін, якщо врахувати, що щодня вбивають невинних цивільних осіб", – наголосила вона.

Водночас головна дипломатка Європейського Союзу акцентувала, що те, що Трамп "займає тверду позицію щодо Росії" – це "дуже позитивно".

Зазначимо, цього ж дня Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Також він анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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