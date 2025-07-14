Каллас о 50 днях Трампа для России: "Очень долгий срок"

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что 50-дневный ультиматум американского президента Дональда Трампа России – "очень долгий срок".

Об этом она сказала в комментарии журналистам, передает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 14 июля, после того, как американский президент пообещал санкции против России, если соглашения не будет "за 50 дней", Каллас назвала этот срок "очень долгим".

"50 дней – это очень долгий срок, если учесть, что ежедневно убивают невинных гражданских лиц", – подчеркнула она.

В то же время главная дипломат Европейского Союза подчеркнула, что то, что Трамп "занимает твердую позицию в отношении России" – это "очень позитивно".

Отметим, в этот же день Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине.

Также он анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.