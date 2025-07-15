Мерц – о решении Трампа по оружию: Германия играет решающую роль

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "важной инициативой" заявление президента США Дональда Трампа о поставках оружия Украине "в больших масштабах".

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Мерц рассказал, что несколько раз обсуждал вопрос закупки европейцами американского оружия с Трампом в последние дни.

"Я его заверил: Германия будет играть решающую роль", – заявил Мерц.

"Мы делаем это в наших собственных интересах. Это поможет Украине защититься от российского бомбардировочного террора. Это единственный способ усилить давление на Москву, чтобы наконец договориться о мире. Наконец, мы показываем, что движемся в одном направлении с партнерами по безопасности", – добавил немецкий канцлер.

В понедельник Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Также Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Некоторые из них поступят очень скоро – фактически в течение нескольких дней. Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими "обменяться", и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – пояснил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Киев в течение нескольких дней или недель.