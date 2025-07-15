Німеччина подумує купити у США далекобійні ракетні системи Typhon

Німеччина міркує над тим, щоб купити у США високоточну систему великої дальності Typhon, яка може стріляти ракетами з дальністю близько 2 тисяч кілометрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Простіше кажучи, це наземні пускові установки, за допомогою яких можна запускати різні керовані ракети на різні відстані", – заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус журналістам під час свого візиту до Вашингтона.

Система озброєнь може також досягати цілей на території Росії. Однак Пісторіус підкреслив, що вона служить виключно для стримування.

Рішення про купівлю ще не прийнято. Німеччина лише висловила зацікавленість у цій зброї. США зараз вивчають, чи готові вони здійснити поставку.

За словами Пісторіуса, міністр оборони США Піт Гегсет привітав цей запит під час зустрічі.

Пісторіус також заявив, що Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до України протягом декількох днів або тижнів.

14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.