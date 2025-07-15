Германия подумывает купить у США дальнобойные ракетные системы Typhon

Германия размышляет над тем, чтобы купить у США высокоточную систему большой дальности Typhon, которая может стрелять ракетами с дальностью около 2 тысяч километров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Проще говоря, это наземные пусковые установки, с помощью которых можно запускать различные управляемые ракеты на различные расстояния", – заявил немецкий министр обороны Борис Писториус журналистам во время своего визита в Вашингтон.

Система вооружений может также достигать целей на территории России. Однако Писториус подчеркнул, что она служит исключительно для сдерживания.

Решение о покупке еще не принято. Германия лишь выразила заинтересованность в этом оружии. США сейчас изучают, готовы ли они осуществить поставку.

По словам Писториуса, министр обороны США Пит Хегсет приветствовал этот запрос во время встречи.

Писториус также заявил, что Берлин и Вашингтон примут решение об отправке двух американских систем противовоздушной обороны Patriot в Украину в течение нескольких дней или недель.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.