Каллас: Израиль должен улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газы

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Израиль должен принять дополнительные меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы.

Об этом она заявила во вторник, 15 июля, во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет Politico, передает "Европейская правда".

По словам Каллас, ЕС видит некоторые положительные признаки в отношении пересечения границ, восстановления линий электропередач, обеспечения водоснабжения, а также прибытия большего количества грузовиков с гуманитарной помощью.

"Но, конечно, нам нужно видеть больше, чтобы увидеть реальное улучшение ситуации для людей на местах", – подчеркнула она.

Каллас имела в виду соглашение, заключенное на прошлой неделе, по которому Израиль обещает поставить больше продовольствия, топлива и других предметов первой необходимости в Газу.

Как пишет издание, Каллас должна представить список вариантов "наказаний" для Израиля, от приостановки торговых отношений до сокращения обмена студентами. Эти варианты являются следствием пересмотра ЕС торгового соглашения с Израилем, в ходе которого было установлено, что государство не выполняет своих гуманитарных обязательств в Газе.

Несмотря на это, несколько осведомленных дипломатов ЕС сообщили, что страны вряд ли будут серьезно настаивать на применении каких-либо из этих мер.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В то же время предложения о масштабных санкциях, таких как ограничения на торговлю или продажу оружия, не поддерживают несколько государств Евросоюза, в частности Германия и Франция.

В ЕС неформально считают наиболее реалистичным вариантом целевые санкции против отдельных должностных лиц Израиля – как это сделали, например, Великобритания и Норвегия.