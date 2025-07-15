Зеленський підписав закон про спецтрибунал щодо агресії проти України

Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав закон, який ратифікує Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Х.

Глава держави заявив, що підписав ухвалений раніше у вівторок закон №0328 про ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України", – прокоментував він.

Зеленський додав, що доручив уряду "невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів".

"Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу", – сказав президент.

Нагадаємо, угода про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі 25 червня під час першого візиту президента Володимира Зеленського в цю організацію.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".