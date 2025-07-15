Зеленский подписал закон о спецтрибунале по агрессии против Украины

Президент Владимир Зеленский во вторник подписал закон, который ратифицирует Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Х.

Глава государства заявил, что подписал принятый ранее во вторник закон №0328 о ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины", – прокомментировал он.

Зеленский добавил, что поручил правительству "безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов".

"Ожидаю от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала", – сказал президент.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге 25 июня во время первого визита президента Владимира Зеленского в эту организацию.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".