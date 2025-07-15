В Италии министр культуры раскритиковал запланированный концерт "друга Путина"

В Италии разгорелся скандал вокруг концерта российского дирижера Валерия Гергиева: министр культуры Алессандро Джули заявил, что искусство должно быть свободным от цензуры, однако подчеркнул, что в случае Гергиева речь идет не об искусстве, а о пропаганде.

Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".

Джули заявил, что искусство является свободным и не может подлежать цензуре, но пропаганда же, "даже если она сделана талантливо, является чем-то другим".

"По этой причине концерт друга и советника Путина Валерия Гергиева, который был инициирован, прорекламирован и оплачен регионом Кампания и который состоится в Королевском дворце Казерта, что, как и все автономные учреждения Министерства культуры, имеет право самостоятельно выбирать мероприятия, которые проводить, рискует послать неправильный сигнал", – подчеркнул он.

Министр культуры Италии акцентировал, что часть территорий Украины находится под российской оккупацией, а потому концерт Гергиева "может превратить музыкальное мероприятие высокого уровня, которое объективно является противоречивым и раскалывает общество, в трибуну для российской пропаганды".

"На мой взгляд, это было бы ужасно", – добавил он.

Напомним, в сентябре фильм "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой был показан на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

После этого посол Украины в Италии Ярослав Мельник осудил показ фильма и призвал его организаторов не допускать российской пропаганды.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту ленту.