Україна висловила протест через показ фільму росіянки про окупантів на фестивалі у Венеції

Посол України в Італії Ярослав Мельник засудив показ фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової на Венеційському кінофестивалі та закликав його організаторів не допускати російської пропаганди.

Як повідомляє "Європейська правда", листа опублікувало посольство України в Італії.

Український посол зазначає, що Київ "вразило рішення журі кінофестивалю" у Венеції обрати для показу фільм "Росіяни на війні", який вважає "недоречним і образливим для українського народу".

"Росіяни на війні" – це фільм співчуття до агресора з паралельним знеціненням жертв агресора, незважаючи на тисячі втрачених українських життів і мільйони скалічених росіянами", – наголосив дипломат.

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Мельник зазначив, що стрічка "є ганебним прикладом орвеллівського маніпулювання правдою", нагадавши, що вона ігнорує активні бойові дії в Україні з 2014 року, а її показ особливо недоречний з огляду на трагедії в Полтаві, Львові та Одеси, коли від російських ударів загинули десятки жителів.

"Головна героїня фільму режисерка Трофімова, яка має історію особистої співпраці з найвідомішим російським пропагандистським каналом Russia Today, справді має викликати велике занепокоєння у європейської культурної спільноти", – наголосив він.

Посол звернувся до організаторів Венеційського кінофестивалю з проханням "засудити використання мистецтва для пропаганди та не допустити участі фільмів, які відкрито пропагують війну Росії проти України та відбілюють злочини кремлівського режиму".

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.