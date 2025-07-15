Глава МЗС Польщі: краще, аби Росія, а не Європа, платила за зброю Україні

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував домовленість США і НАТО про закупівлю американської зброї для України.

Про це він сказав після зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу у вівторок у Брюсселі, пише "Європейська правда" з покликанням на РАР.

Сікорський заявив, що порушив питання про пропозицію Трампа щодо продажу американської зброї Україні перед колегами з Євросоюзу.

"Я запитав колег-міністрів про те, хто має заплатити за це обладнання. Чи європейські платники податків, чи, на мою думку, краще, щоб за це заплатив агресор із заморожених коштів (вочевидь, ідеться про заморожені активи Росії. – Ред.)", – заявив він.

Напередодні Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Тоді генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджував, що у проєкті хочуть взяти участь Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.

Свою готовність долучитись до схеми Трампа підтвердили Німеччина та Швеція.

А прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо привітав ініціативу та наголосив, що його країна ще не ухвалила рішення щодо участі в ній.